Morrissey leidet an "körperlicher Erschöpfung"

Das Album "You Are the Quarry" feiert 20. Geburtstag

Morrissey hatte eigentlich am 26. und 27. Jänner zwei Konzerte im US-Bundesstaat Kalifornien spielen sollen. Anlass ist der 20. Jahrestag seines Albums "You Are the Quarry" mit Hits wie "First of the Gang to Die" und "Irish Blood, English Heart". Auch Tourneedaten in Südamerika im Februar seien auf seiner Homepage gestrichen worden, berichtete die BBC weiter.

➤ Aus dem Archiv: Morrissey im Wiener Konzerthaus