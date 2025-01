Pianistin Mitsuko Uchida: Mozart, Schönberg und Ehrenmitgliedschaft

Wie sehr alle davon profitieren, lässt diese Pianistin immer wieder mit ihren Mozart-Interpretationen hören. Auch im Musikverein. Das ist Kammermusik in ihrer nobelsten Erscheinung feingliedrig geführt. Glasklar ist Uchidas Anschlag, ihre Finger tänzeln virtuos über die Tasten, was für eine Gestalterin. Das klingt alles so leicht. Das Seufzen der Streicher im langsamen Satz vermittelt Sehnsucht, Schmerz. Orchester und Solistin agieren in absoluter Harmonie.