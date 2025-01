Musikverein: Oksana Lyniv erinnerte an Johann Strauss

Den Titel „Traumbild“ nahm Lyniv wörtlich. Beim „Kaiserwalzer“ changierte sie zwischen martialisch und schwelgerisch. „Freut euch des Lebens“ und der „Frühlingsstimmenwalzer“ gerieten mit dem sehr gut disponierten RSO zum Ausdruck purer Freude.

Das Atout dieses Konzerts waren die Solisten. Anna Prohaska brillierte mit ihrem klaren Sopran, betörend etwa in „Wo die Zitronen blüh’n“. Mezzosopranistin Anna Lucia Richter intonierte energetisch das „Ich lade mir gern Gäste ein“ aus der „Fledermaus“. Miriam Kutrowatz, die bereits als Sängerin des Opernstudios an der Staatsoper aufhorchen ließ, punktete mit schönen Höhen in Ausschnitten aus Operetten. Der Tenor Johannes Bamberger ließ in nuanciert gestalteten Partien sein nobles Timbre hören. Fulminant mit allen Solisten dann das Finale aus der Operette „Das Spitzentuch der Königin“, das nach ausgiebigem Jubel wiederholt wurde.