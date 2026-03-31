Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-ORF-Mitarbeiter

Der ORF ist mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert, die 40 Jahre zurückliegen. Ein prominenter Mitarbeiter, der nun nicht mehr beim Öffentlich-Rechtlichen tätig ist, soll eine damals 13-Jährige sexuell missbraucht haben. Nach einem geplatzten Promo-Termin mit einem Popstar habe er das Mädchen in seine Privatwohnung geladen und sie unter Gewaltanwendung zu Oralverkehr gezwungen. Das berichtete die Frau der „Krone“. Ein außergerichtlicher Vergleich mit dem Mann sei gescheitert, das Zivilgericht wies die Klage der Frau 2025 wegen Verjährung ab.

Weitere Meldungen Mittlerweile haben sich weitere Frauen mit Vorwürfen gegen den Ex-ORF-Mitarbeiter gemeldet. Eine ORF-Moderatorin sei bei einer hausinternen Veranstaltung von ihm bedrängt worden. Zwei weitere Frauen berichten von ähnlichen Erlebnissen außerhalb des ORF-Zentrums.