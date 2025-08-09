Ja, es ist wichtig: Über die Liebe zum Detail

Drei Blutstropfen im Schnee, die Parzival an das Gesicht seiner Gemahlin erinnern. Sind sie für die Handlung wichtig? Können sie überlesen werden? Und was ist mit dem violetten Hündchen, das in Leo Tolstois „Krieg und Frieden“ den Helden in der Zelle aufmuntert? Es hat, anders als der Hund in Vladimir Nabokovs „Lolita“, scheinbar keinerlei Funktion. Und doch wird sich der Leser an den Hund, der um sein Herrchen trauert, erinnern.

Der Germanist und Literaturkritiker Michael Maar hat es bereits in der Vergangenheit mit klugen Überlegungen zu Weltliteratur in die Bestsellerlisten geschafft. „Die Schlange im Wolfspelz“ erörterte Geheimnisse großer Literatur, wie etwa die Frage, was guter Stil damit tun hat. („Alles oder fast alles“).

„Das violette Hündchen“

Rowohlt.

592 Seiten.

35,95 Euro