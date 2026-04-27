Michael Jackson-Biopic räumt weltweit an den Kinokassen ab

Das Biopic „Michael“ über den „King of Pop“ Michael Jackson (1958-2009) hat bei seinem Kinostart kräftig abgeräumt und neue Bestmarken gesetzt. Der Film von US-Regisseur Antoine Fuqua habe bei seinem Start 97 Millionen Dollar (rd. 82 Mio. Euro) eingenommen und damit die Branchenerwartungen weit übertroffen, berichteten die Portale „Hollywood Reporter“ und „Variety“.

Weltweit spielte der Film über das Wochenende demnach 217 Millionen US-$ - rund 185 Mio. Euro - ein.

„Michael“ übertrifft damit den bisherigen Rekordhalter für einen Biopic-Musikfilm - „Straight Outta Compton“. Das biografische Musikdrama über die Anfänge des Gangsta-Rap in Kalifornien hatte 2015 an seinem Debütwochenende in Nordamerika rund 60 Millionen Dollar eingespielt. „Bohemian Rhapsody“ über Queen-Sänger Freddie Mercury brachte es 2018 zum Start auf 51 Millionen Dollar, „Elvis“ 2022 auf 31 Millionen Dollar.