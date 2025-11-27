MeToo: Film-Beratungsstelle #we_do! auf neue Beine gestellt

In Reaktion auf die aufflammende MeToo-Debatte hatte der Dachverband der heimischen Filmschaffenden 2019 die Beratungsstelle #we_do! gegen Belästigung und Diskriminierung ins Leben gerufen. Sechs Jahre später wird die mittlerweile etablierte Institution auf neue Beine gestellt. #we_do! wird gleichsam erwachsen und vom Status eines Projekts auf die Ebene einer fixen Ombudsstelle für den Bereich Film und Fernsehen gehoben. Am Donnerstag wurde das Vorhaben präsentiert.

Ziel sei, eine nachhaltige, dauerhafte Struktur zu schaffen. Oberste Prämisse bleibe dabei die Unabhängigkeit, die durch einen neuen Trägerverein gewährleistet werden soll. Im Vorstand finden sich unter anderen Katharina Albrecht als Direktorin der Akademie des österreichischen Films oder Zora Bachmann vom Dachverband der Filmschaffenden. Zu den unterstützenden Förderinstitutionen gehören etwa das Filminstitut, der ORF oder die Wirtschaftskammer.

Was bei aller Veränderung der übergreifenden Struktur erhalten bleiben soll, ist das Mehrsäulenkonzept. So soll #we_do! weiterhin als Beratungsstelle für Betroffene fungieren, aber auch in der Weiterbildung und in der Begleitung von Institutionen und Firmen bei der Implementierung von Schutz- und Präventivkonzepten tätig sein.