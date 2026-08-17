Metal-Band Slipknot und ihr DJ Sid Wilson gehen wohl getrennte Wege

Nun scheint DJ Sid Wilson seinen Abschied allerdings selbst zu bestätigen: In den Profilangaben seines Instagram-Accounts ist neuerdings ein Enddatum bei der Bandtätigkeit hinterlegt: „1997-2026“.

Seit dem Wochenende gibt es Spekulationen: Hat eine der bekanntesten und erfolgreichsten Metalbands der Welt, Slipknot , ein Mitglied weniger? Nachdem am Wochenende Abschiedsmeldungen auf den Kanälen der Band und ihres langjährigen DJs gepostet wurden und danach wieder verschwanden, schien die Meldungslage rund um den Status der für ihren harten Sound und unverkennbare Horrormasken-Outfits bekannten Band am Montag etwas unklar.

Am Wochenende wurde bereits auf dem Instagram-Account des Musikfestivals „Knotfest“, das 2012 von Slipknot gegründet wurde, mitgeteilt: „Slipknot haben sich von Sid Wilson getrennt.“ Die Mitteilung war kurzzeitig auf der Website der Band zu sehen. In dem dazu geposteten Bild-Statement hieß es zudem: „Mit sofortiger Wirkung werden Slipknot nicht mehr mit Sid Wilson in Verbindung stehen. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute. Slipknot“.

Band-Statement wieder verschwunden

Medienberichten zufolge war dieses Statement ebenfalls zeitweise auf der offiziellen Instagramseite der Band gepostet worden. Später war es allerdings weder dort noch auf der Website der Gruppe zu finden. Eine dpa-Anfrage beim Management blieb bisher ohne Rückmeldung.

Der DJ Sid Wilson ist auch bekannt als Ex-Partner von Kelly Osbourne, der Tochter des 2025 gestorbenen Kultrockers und Black-Sabbath-Frontmans Ozzy Osbourne. Die beiden waren seit 2022 liiert und haben einen gemeinsamen Sohn.