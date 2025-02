"Zero Day" auf Netflix: Robert De Niro macht in erster Serienhauptrolle Jagd auf Terroristen

81 Jahre alt musste Robert De Niro für diese Premiere werden: In „Zero Day“ (seit dieser Woche bei Netflix zu sehen) ist der Oscar-Preisträger zum ersten Mal in einer Serienhauptrolle zu sehen. Darin mimt er den fiktiven ehemaligen US-Präsidenten George Mullen, der es sich in seiner Pension gut gehen lässt. Er zieht morgens seine Bahnen im Pool, kümmert sich um das Vogelfutter im Garten und lässt sich vom Personal ein proteinreiches Frühstück mit der aktuellen Tageszeitung servieren. Die Ruhe währt natürlich nicht lange. Eine massive Cyberattacke sorgt dafür, dass landesweit Züge entgleisen, Flugzeuge abstürzen und Smartphones eine beunruhigende Botschaft anzeigen: Es wird wieder passieren.