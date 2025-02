Neue Serie des „Peaky Blinders“-Schöpfers: Ausflug in Londons brutale Boxwelt

In den düsteren Straßen des viktorianischen London, wo Schmutz und Hoffnungslosigkeit die Luft verpesten, wollen die besten Freunde Hezekiah und Alec ein neues Leben beginnen, das sie jedoch in ein gefährliches Milieu führt. „A Thousand Blows“ (online: ab morgen, Freitag, bei Disney+) spielt in der knallharten Welt des Boxens, der Kriminalität und der erbarmungslosen Kämpfe ums Überleben im Londoner East End der 1880er Jahre.

Hezekiah Moscow (Malachi Kirby) und Alec Munroe (Francis Lovehall) kommen mit hohen Erwartungen aus Jamaika nach Großbritannien. Hezekiah wurde eine Stelle als Löwenbändiger versprochen, er ist aber bald desillusioniert. Aufgrund des Rassismus der Londoner Pensionsbesitzer haben die beiden Schwierigkeiten, ein Zimmer zu finden, treffen dann aber auf den zwielichtigen chinesischen Einwanderer und Gasthausbesitzer Lao (Jason Tobin). Schnell geraten sie in die Fänge der kriminellen Unterwelt der East Ender Boxszene. Hier begegnen sie Mary Carr (Erin Doherty), der Königin der weiblichen Gangsterbande „Forty Elephants“ und geraten in Konflikt mit Sugar Goodson (Stephen Graham), dem berüchtigten Herrscher der Boxwelt.

Die Serie „A Thousand Blows“ lässt tief in die schmutzigen, verrauchten Gassen des viktorianischen Londons eintauchen. Inspiriert von wahren Begebenheiten und historischen Persönlichkeiten, die am Rande der Gesellschaft stehen, werden die Schattenseiten des Lebens im brutalen Londoner East End der 1880er Jahre gezeigt. Mit poetischen, doch gleichzeitig schlagfertigen Dialogen vermittelt die Serie ein Bild von London, das zugleich faszinierend und erschreckend ist – eine Welt, die von Rassismus, Armut und Verbrechen beherrscht wird.

Entwickelt von Steven Knight, bekannt für seine meisterhafte Erzählweise in „Peaky Blinders“, entfaltet „A Thousand Blows“ die düstere Realität dieser Zeit. Das Set und das hektische Treiben in den schmutzigen Straßen von London erinnern stark an die Atmosphäre in den Gassen Birminghams bei „Peaky Blinders.“

Die Serie ist genreübergreifend angelegt, ob Fans von Boxdramen, Historien-Filmen oder Verbrechergeschichten - jeder kommt auf seine Kosten, an Spannung wird nicht gespart.

Am Ende der ersten Folge, so viel sei verraten, stellt sich Hezekiah mit nur noch einem Penny in der Tasche dem Boxkampf, er steigt gegen „Erzfeind“ Sugar in den Ring!

Ab 21. Februar auf Disney +