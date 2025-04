"Your Friends & Neighbors" auf Apple TV+: Jon Hamm stiehlt sich durch die Schickeria

Zu Beginn gibt es eine Leiche in einem luxuriösen Anwesen, dann – man kennt die Vorgehensweise – wird ein paar Monate zurückgespult, um die Vorgeschichte zu erzählen. So auch in der neuen Serie „Your Friends & Neighbors“ auf Apple TV+. Protagonist ist Andrew Cooper (Jon Hamm, „Mad Men“), Coop genannt, der in der Eröffnungsszene verzweifelt versucht, das Blut des toten Mannes wegzuputzen.

Coop hat einen angesehenen Finanzjob, ein schickes Haus, Frau und Kinder. Am Wochenende trifft man sich zum Tennis oder zum Brunch im Country Club. Es geht ihm also nicht schlecht. Bis seine Frau Mel (Amanda Peet) ihn für einen anderen sitzen lässt. Wenig später ist Coop auch noch seinen Job los – nicht aber seine finanziellen Verpflichtungen. Als er während einer Grillparty in der Villa seiner Freunde das WC sucht, stolpert er mehr oder weniger über deren Schmuckschublade. Und hat die Erkenntnis, dass in diesem Überfluss nicht weiter auffallen dürfte, wenn eine Uhr fehlt. So beginnt Coop, seine Finanzen wieder in Ordnung zu bringen.

© AppleTV+

Oberflächliche Welt In „Your Friends & Neigh- bors“ geht es nur vordergründig um die Diebstähle (die sich als recht einfach erweisen, weil die Schickeria hier aus nicht ganz plausiblen Gründen weder Schlüssel noch Alarmanlagen zu kennen scheint). Mit schwarzem Humor analysiert Coop aus dem Off jene oberflächliche Welt, zu der er bis vor Kurzem selbst gehört hat, und die hier seziert werden soll. Jon Hamm passt exzellent in die Rolle.

Es geht aber auch um Coops Ex-Frau Mel, die tagsüber allein in einer Bar Wein trinkt, seine Affäre Sam (Olivia Munn), die ihre Scheidung noch nicht verkraftet hat, seine Schwester Ali (Lena Hall), die in fremden Vorgärten Gitarre spielt, wenn sie ihre Medikamente nicht genommen hat. Einen flotten Kommentar wie Coop dürfen sie leider nicht sprechen. „Your Friends & Neighbors“ hat Charme und Witz – lässt sich aber wie die meisten Apple-Serien Zeit, bis die Handlung beginnt.