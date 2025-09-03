Aus für "Willkommen Österreich": Stermann kündigt Ende der Kult-Sendung an
Seit Mai 2007 sind Dirk Stermann und Christoph Grissemann mit ihrer Late-Night-Show "Willkommen Österreich" ein fester Bestandteil des ORF. Doch ein Ende der Sendung kündigt sich an.
"Ich glaube, dass wir jetzt noch zwei Jahre weitermachen, es sind dann 20 Jahre. In welcher Konstellation es weitergehen kann, weiß ich nicht. Aber wir hören in zwei Jahren auf", verrät Stermann gegenüber der Presse.
Mit "Gags, Gags, Gags" und prominenten Talkgästen genießt die Sendung mittlerweile längst Kultstatus beim österreichischen Publikum. Doch in der Öffentlichkeit wird das Satire-Duo nicht immer willkommen begrüßt.
"Am besten gefiel mir ein übergewichtiger Mittsechziger, der mir die ganze Meidlinger Hauptstraße mit den Worten: „Du ORF-Arschloch“ nachlief. Respekt", erzählte Grissemann vor vier Jahren in einem KURIER-Interview.
Kommentare