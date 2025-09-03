Seit Mai 2007 sind Dirk Stermann und Christoph Grissemann mit ihrer Late-Night-Show "Willkommen Österreich" ein fester Bestandteil des ORF. Doch ein Ende der Sendung kündigt sich an.

"Ich glaube, dass wir jetzt noch zwei Jahre weitermachen, es sind dann 20 Jahre. In welcher Konstellation es weitergehen kann, weiß ich nicht. Aber wir hören in zwei Jahren auf", verrät Stermann gegenüber der Presse.