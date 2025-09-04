ORF dementiert Aus für "Willkommen Österreich"

Seit Moderator Dirk Stermann in einem Interview mit einem Ablaufdatum für "Willkommen Österreich" liebäugelte, wird über ein mögliches Ende der beliebten ORF-Late-Night-Show in zwei Jahren berichtet.

Der ORF will von einem definitiven Ende der Show nach dann 20 Jahren allerdings noch nichts wissen. „Der ORF hat sich mit der Produktionsfirma und den Moderatoren kürzlich auf eine Verlängerung des Erfolgsformates um zwei weitere Jahre, bis Ende 2027, geeinigt", heißt es auf KURIER-Anfrage. Und fügt an: "Es gibt derzeit keinerlei Pläne für ein Ende der Kult Show.“