ORF dementiert Aus für "Willkommen Österreich"

Das nahende Ende für die erfolgreiche Late Night Show von Stermann und Grissemann schein doch noch nicht so klar zu sein.
Von Peter Temel
04.09.25, 16:46
Seit Moderator Dirk Stermann in einem Interview mit einem Ablaufdatum für "Willkommen Österreich" liebäugelte, wird über ein mögliches Ende der beliebten ORF-Late-Night-Show in zwei Jahren berichtet.
 
Der ORF will von einem definitiven Ende der Show nach dann 20 Jahren allerdings noch nichts wissen. „Der ORF hat sich mit der Produktionsfirma und den Moderatoren kürzlich auf eine Verlängerung des Erfolgsformates um zwei weitere Jahre, bis Ende 2027, geeinigt", heißt es auf KURIER-Anfrage. Und fügt an: "Es gibt derzeit keinerlei Pläne für ein Ende der Kult Show.“
 
Grissemann-Rechnung

Im Jahr 2021, in einem Interview im Rahmen der 500. Folge sagte Christoph Grissemann im KURIER: "Ein Ende ist definitiv in Sicht. Ich würde sagen, bei Sendung 800 is the Show endgültig over. Ich muss ja noch ans Meer."

Derzeit hält man bei 648 Sendungen. Nach der Grissemann-Rechnung wäre dann erst in drei bis vier Jahren Schluss. Stermann hatte aber mit seinen Aussagen in der Presse für Wirbel gesorgt: "Ich glaube, dass wir jetzt noch zwei Jahre weitermachen, es sind dann 20 Jahre. In welcher Konstellation es weitergehen kann, weiß ich nicht. Aber wir hören in zwei Jahren auf."

Das Duo ist sich ja auch in der Show nicht immer einig. Am 23. September kehren Stermann und Grissemann aus der Sommerpause zurück. Vielleicht gibt es dann ja einen Kommentar zu den Plänen.


 

 

 

