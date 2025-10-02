Machtwechsel? Nächster ORF-Chef wird im Sommer 2026 gewählt

Der Termin für die nächste ORF-Generaldirektorenwahl steht fest. Der ORF-Stiftungsrat hat sich auf den 11. August 2026 festgelegt. Entsprechende Medienberichte hat der ORF gegenüber der APA bestätigt. Die Bestellung der weiteren ORF-Direktorinnen und -Direktoren erfolgt am 24. September.

Derzeit steht Roland Weißmann an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienhauses. Er wurde 2021 von 24 der 35 Stiftungsrätinnen und -räten gewählt und hat sich bisher noch nicht endgültig festgelegt, ob er wieder kandidiert.

Um bestellt zu werden, ist eine einfache Mehrheit notwendig, bei Stimmengleichstand entscheidet das Voting des Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer. Die ORF-Stiftungsräte haben laut Gesetz weisungsfrei und unabhängig zu sein. Viele von ihnen sind jedoch Teil von sogenannten "Freundeskreisen", um sich auszutauschen und auf Sitzungen vorzubereiten. Der SPÖ- und ÖVP-"Freundeskreis" sind derzeit in etwa gleich kräftig.