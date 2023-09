VfGH tagt zu ORF: Sind die Gremien entpolitisiert genug?

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) tagt am heutigen Dienstag erneut in Sachen ORF: Diesmal befasst er sich in einer öffentlichen Verhandlung damit, ob der Einfluss von Bundes- und Landesregierungen bei der Bestellung der Mitglieder von ORF-Stiftungsrat und -Publikumsrat im Widerspruch zur gebotenen Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht. Sprich: Sind die Aufsichtsgremien des ORF politisch unabhängig. Und wenn nein: Wie muss der Gesetzgeber das reparieren?

Erst im Vorjahr hatte der VfGH ein wegweisendes Urteil in Sachen ORF gefällt: Damals wurde die bisherige Gebührenfinanzierung als verfassungswidrig beurteilt. Die Folge: Ab 2024 müssen alle Haushalte eine ORF-Gebühr leisten.

