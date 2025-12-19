TikTok steht nach monatelanger Hängepartie kurz davor, sein Überleben in den USA zu sichern. Der Vertrag über eine neue Firma für das US-Geschäft der populären Video-App TikTok ist Medienberichten zufolge unterzeichnet worden. TikTok-Chef Shou Chew habe dies Mitarbeitern in einer E-Mail mitgeteilt, schrieben u.a. "Axios" und der Finanzdienst Bloomberg. Zu den Investoren gehören der Software-Konzern Oracle, sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi. Sie sollen "Axios" zufolge rund 45 Prozent an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen halten. Weitere rund 20 Prozent sollen beim bisherigen Eigentümer, dem in China ansässigen Bytedance-Konzern, liegen. Rund ein Drittel der Anteile bleibe bei bisherigen internationalen Investoren von TikTok, hieß es. Die Transaktion soll demnach am 22. Jänner abgeschlossen werden. Auf den Betrieb von TikTok außerhalb der USA dürfte das Geschehen keine Auswirkungen haben. Von TikTok gab es zunächst keine Stellungnahme zu den Medienberichten.

Trump bewahrte TikTok vor Aus in den USA Da der bisherige TikTok-Mutterkonzern Bytedance seine Zentrale in Peking hat, hing die Zukunft der App in den USA seit Monaten in der Schwebe. Unter anderem wurde befürchtet, dass chinesische Behörden sich Zugang zu Daten von Amerikanern verschaffen könnten. TikTok und Bytedance bestritten das. Das US-Geschäft hätte nach einem im vergangenen Jahr beschlossenen Gesetz eigentlich bis zum 19. Jänner 2025 von Bytedance abgetrennt werden müssen - oder die App in den USA vom Netz gehen. Präsident Donald Trump setzte jedoch gleich zu seinem Amtsantritt im Jänner die Umsetzung des Gesetzes aus und verlängerte die Gnadenfrist seitdem immer weiter. Nach seinen Angaben holte er auch bei der chinesischen Regierung schon vor Monaten eine Zustimmung für den Deal zu TikTok in den USA ein. Die Investoren scheinen die Kontrolle über das US-Geschäft von TikTok zu einem Schnäppchenpreis bekommen zu haben. Unterrichtete Kreise bestätigten "Axios", dass die Bewertung der Sparte bei 14 Milliarden Dollar geblieben sei. Als US-Vizepräsident JD Vance den Betrag im September genannt hatte, sorgte das für Erstaunen. Gemessen an der Größe des TikTok-Geschäfts USA mit 170 Millionen Nutzern ist das ein eher niedriger Preis. So sagte Analystin Jasmine Enberg von Emarketer damals Bloomberg, auf etwa 14 Milliarden Dollar schätze ihre Firma allein die Werbeerlöse von TikTok in den USA im Jahr 2026.