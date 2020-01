TV-Tagebuch: Rendi-Wagner und die Beschwerden aus dem Burgenland

"Ich unterbreche Sie nur..."

Wolf (nimmt es mit der Ehrlichkeit in diesem Moment nicht sehr genau): „Ich unterbreche Sie nur ungern.“ Doskozil habe angekündigt, die Landeslöhne so zu erhöhen, dass 1700 netto überbleiben.

Rendi-Wagner (großherzig): „Das unterstütze ich auch weil er seinen Weg im Burgenland so gegangen ist, um zu zeigen: ‚Mir ist es wichtig‘. Wir haben eine Bundesebene und wir müssen sagen, was wir auf Bundesebene machen können. Und ich bin Opposition. Ich hab gesagt 1700 Euro soll zum Leben reichen. Ja und die Sozialversicherungsgebühren wären in unserem Fall noch dabei gewesen. Aber im Prinzip geht es darum, 1700 Euro steuerfrei….“

Wolf versucht das Thema zu wechseln, bevor Rendi-Wagner noch im Studio ausrutscht.

Rendi-Wagner hat aber noch einen Trumpf im Ärmel: „Aber wie Sie wissen bin ich nicht in Regierungsverantwortung…“

Wolf: „Sie meinen, also ist es eh egal“.

PRW: „Nein..“

Themenwechsel. Aufatmen bei den Zusehern.

To-Do-Liste aus Eisenstadt

Wolf bringt weiter Einzelheiten von der Liste der Doskozilschen-Kritikpunkte an der Bundes-SPÖ vor (es dürfte sich um ein mehrere Terabyte schweres Excelfile handeln). Wir sind beim Thema Sicherungshaft. Da solle die Bundespartei umschwenken.

In Folge zeigte sich, dass man zum näheren Verständnis sozialdemokratischer Binnenpositionen zumindest ein Proseminar in Linguistik hinter sich gebracht haben sollte.

Rendi-Wagner: „Er hat auch gestern hier im Studio gesagt, er ist für eine verfassungskonforme Sicherungshaft, das heißt, er ist dagegen, dass die Verfassung geändert wird.“

Wolf (war im Proseminar): „Das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ‚wenn sie der Verfassung entspricht‘. Eine Sicherungshaft, die nicht der Verfassung entspricht geht eh nicht.“

Eine Verfassungsänderung wird es mit Rendi-Wagner jedenfalls nicht geben, sagt sie. Was sie nicht sagt: Sofern sich Doskozil nicht durchsetzt. Oder beide draufkommen, dass sie doch dasselbe wollen. Wir bleiben dran. Nächster Beschwerdepunkt aus dem Burgenland: Kopftuchverbot in der Schule bis 14. Die Bundes-SPÖ möge das unterstützen. Der pannonische Häuptling mit der nagelneuen Absoluten will das so.