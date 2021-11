TV-Quoten im Oktober: Regierungskrise bescherte Sendern Zuwächse

ServusTV als stärkster Privatsender

Servus TV behauptete sich erneut als stärkster Privatsender in der Gesamtzielgruppe. So legte der Salzburger Sender um 0,4 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent Marktanteil zu. In der Kernzielgruppe fiel der Zuwachs mit 0,7 Prozentpunkten auf nun 3,3 Prozent Marktanteil noch etwas größer aus. Das Plus führt Servus TV in einer Aussendung primär auf 71 Live-Sportstunden im TV zurück. So verfolgten 2,6 Mio. Zuseher (Nettoreichweite) die Formel 1, die UEFA Champions League oder auch das Tennis-Stadthallen-Turnier in Wien. 41,5 Prozent Marktanteil erzielte Servus TV bei der stärksten Sport-Übertragung im Oktober: dem Formel 1-GP aus der Türkei. Gut angenommen wurden auch aktuelle Formate wie "Servus am Abend" (6,2 Prozent Monatsmarktanteil) und "Servus Nachrichten 19:20" (7,4 Prozent Monatsmarktanteil).

Puls 4 blieb in der Gesamtzielgruppe weitgehend stabil (3,1 Prozent Marktanteil, minus 0,1 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe, auf welche die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe fokussiert, legte der Privatsender auf 5,3 Prozent Marktanteil zu (plus 0,3 Prozentpunkte). Damit war Puls 4 stärkster Privatsender in dieser Zielgruppe und erreichte zugleich den besten Oktober seit Senderbestehen. Punkten konnte er etwa mit den Shows "Ninja Warrior Austria" oder "2 Minuten 2 Millionen".