TV-Quoten für Juli: ORF 1 und ServusTV profitieren von Fußball-WM

Die Fußball-WM hat nach dem Juni auch dem Juli ihren Stempel aufgedrückt - zumindest mit Blick auf die TV-Quoten für die größten österreichischen Sender. So profitierten ORF 1 und ServusTV beide stark von der Übertragung der K.o-Phase in Übersee. Die Teletestdaten zeigen, dass ORF 1 4,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresmonat auf 13 Prozent Marktanteil zulegte - ein Topwert seit 2018. ServusTV steigerte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent Marktanteil. In der Kernzielgruppe (12- bis 49-Jährige) fiel der Zuwachs für die beiden Sender noch kräftiger aus. ORF 1 (16,1 Prozent) legte 7 Prozentpunkte zu, ServusTV (10,4 Prozent) steigerte sich um 6 Prozentpunkte.

Reichweiten-Highlights der Fußball-WM waren die Sechzehntelfinal-Partie zwischen Österreich und Spanien, die bei ServusTV im Schnitt 2,25 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten, und das Finale zwischen Spanien und Argentinien, das auf 2,27 Mio. Zuseherinnen und Zuseher in der 1. Halbzeit auf ORF 1 kam. Kaum jemand kam um Fußball-WM herum Generell war die WM ein Ereignis, um das kaum jemand in der Bevölkerung herum kam. Der ORF erreichte mit seiner Berichterstattung zum Großereignis 6,6 Mio. Menschen zumindest kurz und damit 87 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Wenig verwundern mag angesichts dessen, dass die öffentlich-rechtliche Sendergruppe in Summe 2,1 Prozentpunkte auf 34,6 Prozent Marktanteil zulegen konnte - der höchste Juli-Wert seit fünf Jahren, merkte der ORF in einer Aussendung an. ORF 2 büßte dennoch 2,1 Prozentpunkte ein und landete bei 18,8 Prozent Marktanteil. Damit stand der Sender aber weiterhin an der Spitze und konnte auf Dauerbrenner wie die Kuppelsendung „Liebesg'schichten und Heiratssachen“ (rund 800.000 Zuseher) und die Serie „Himmel, Herrgott, Sakrament“ (jeweils rund 650.000 Zuseher bei Folge 1 und 2) verweisen.