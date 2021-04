TV-Doku "Männlich, Weiblich, Trans*": Jenseits von Geschlechterklischees

Wie belastend vorherrschende Rollenbilder sein können, führt der Journalist und Sprachwissenschafter Malcolm Ohanwe aus, einer der Betreiber des Podcasts „Kanackische Welle“, der sich mit Rassismus, Identität und Männerbildern beschäftigt. Männlichkeit beschreibt er als „mächtige Währung“. Doch: „Die wenigsten Männer sind Multimilliardäre, die hetero, reich und weiß sind. Die Jeff Bezos dieser Welt profitieren in jeglicher Hinsicht vom Patriarchat.“

Auch Prominente sind in der Doku vertreten. Kabarettistin Lisa Eckhart erzählt etwa, dass sie in ihrer Kindheit mehrere Jahre mit dem Namen Willi angesprochen werden wollte. Danach sei sie in eine „hysterische Weiblichkeit“ verfallen – eine Phase, in der sie sich auffällig geschminkt und tiefe Ausschnitte getragen habe. „Und auch jetzt ist es nicht festgefahren. An manchen Tagen habe ich Lust auf mehr Weiblichkeit“, so Eckhart, „morgen kann es völlig zugeknöpft sein und ich möchte von Geschlecht nichts hören.“

Die lesbische Schlagersängerin Kerstin Ott lässt ihre Erfahrungen in der Schlagerwelt Revue passieren, die ihrer Meinung nach in puncto Offenheit unterschätzt wird. Ott erzählt in der Doku auch von Anfeindungen und Hassnachrichten, etwa nach ihrer Teilnahme an der TV-Show "Let's Dance", macht aber gleichzeitig Mut, was Akzeptanz betrifft: „Ich glaube, dass wir grundsätzlich in der Gesellschaft schon viele Schritte gelaufen sind. Ein paar fehlen noch. Aber alle großen Dinge brauchen ein bisschen Zeit.“