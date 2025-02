Tor in Unterföhring: Einblick in die Sky-Fußballberichterstattung

„Tooooor in Manchester!“ Gerfried Prölls Torjubel ist so berühmt wie berüchtigt. Der Burgenländer kommentiert seit 20 Jahren für den Bezahlsender Sky Fußballspiele. Er war natürlich auch dabei, als man am 29. Jänner, am finalen Spieltag der Champions-League -Gruppenphase, 17 Spiele (die 18. Partie zwischen Sturm Graz und Leipzig war auf Canal+ zu sehen) gleichzeitig verfolgen konnte – und zwar via Konferenz. In dieser sah man durchschnittlich alle eineinhalb Minuten ein Tor.

In der Champions League, wo die besten Fußballer Europas kicken, geht das mit dem Unterhalten natürlich leichter. Vor allem dann, wenn, wie am Mittwoch vor zwei Wochen, 36 Teams gleichzeitig auflaufen. Bei diesem Showdown haben sich dann die acht besten Vereine in der Tabelle direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die schlechtesten zwölf der Gruppenphase, darunter auch RB Salzburg und Sturm Graz, sind ausgeschieden. Der Rest (das sind 16 Klubs) kickt sich diese und nächste Woche die letzten acht Plätze fürs Achtelfinale aus.

So eine Konferenz mit 17 Spielen gleichzeitig ist nicht nur nervenaufreibend, sondern auch eine technische und logistische Herausforderung. Im von Sky Austria angemieteten Studio in Wien-Auhof, wo die österreichische Bundesliga abgewickelt wird, wäre eine Konferenzschaltung mit so vielen Spielen technisch gar nicht möglich. Deshalb passiert das alles in München. Genauer gesagt im Sky Sport Sendezentrum in Unterföhring – in einem ehemaligen ZDF-Gebäude. Dort gibt es den nötigen Platz, denn an diesem Champions-League-Tag vergangenen Mittwoch waren in Summe 120 Menschen (davon 22 Kommentatoren und eine Kommentatorin) im Einsatz. Um das alles bewerkstelligen zu können, musste man auf Personal aus Deutschland zurückgreifen.

Das größte Studio (Studio A) in Unterföhring hat 600 Quadratmeter und spielt alle technischen Stückerln: Es gibt einen LED-Boden und zahlreiche haushohe LED-Wände, in denen Grafiken, Tabellen, Aufstellungen usw. gezeigt werden können. Dreh- und Angelpunkt ist der sechseckige Tisch, von wo aus die Moderatoren mit den Experten durch den Abend führen. Vor zwei Wochen waren das Constanze Weiss und die ehemaligen Fußballprofis Didi Hamann, Andreas Herzog und Marko Stanković. Letzterer musste sich kurz vor der Halbzeit mit der Technik herumärgern, weil sich das Analyse-Programm aufgehängt hatte. Nichts ging mehr. Und so konnte er seine Erkenntnisse aus der ersten Spielhälfte nicht präsentieren. Das löste kurzfristig etwas Hektik im Studio aus. Zu Hause vor dem Fernseher hat man davon aber nichts mitbekommen.