Tobias Pötzelsberger ab 6. Mai in der "Zeit im Bild" im Einsatz

Tobias Pötzelsberger wird in einer Woche seinen Dienst als neuer Moderator der "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr antreten. Das teilte der ORF am Dienstag mit. Pötzelsberger, nimmt an diesem Tag erstmals neben Susanne Höggerl Platz. Das alternierend moderierende „Zeit im Bild“-Duo bilden weiterhin Nadja Bernhard und Tarek Leitner.

Ursprünglich hätte dies mit einem neuen Design der ORF-Hauptnachrichten einher gehen sollen. Dieses hätte schon zu Ostern umgesetzt werden sollen. Aufgrund Corona-Berichterstattung wurde der Start verschoben - voraussichtlich im September soll es soweit sein.