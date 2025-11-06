Enttäuschung bei Stefan Raab: Neue Show wird zum Quotenflop

Die jüngste Ausgabe von Stefan Raabs neuer "Die Stefan Raab Show“ hat am Mittwochabend enttäuschende Quoten eingefahren: Nur 670.000 Zuschauer schalteten ein, als unter anderem „Euphoria“-Darstellerin Derya Akyol und Reality-Star Evelyn Burdecki bei dem Entertainer zu Gast waren.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Show lediglich einen Marktanteil von 6,8 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe (14 bis 59 Jahre) waren es magere 4,9 Prozent.

Damit blieb Raabs Zuschauerzahl hinter dem zeitgleich auf Kabel Eins laufenden Science-Fiction-Film „The Core – Der innere Kern“ zurück, der 6,5 Prozent Marktanteil und rund 800.000 Zuschauer erzielte.