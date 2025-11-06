Medien

Enttäuschung bei Stefan Raab: Neue Show wird zum Quotenflop

Stefan Raab
Die jüngste Ausgabe von Raabs Sendung erreichte am Mittwochabend kaum noch Publikum.
06.11.25, 19:59
Die jüngste Ausgabe von Stefan Raabs neuer "Die Stefan Raab Show“ hat am Mittwochabend enttäuschende Quoten eingefahren: Nur 670.000 Zuschauer schalteten ein, als unter anderem Euphoria-Darstellerin Derya Akyol und Reality-Star Evelyn Burdecki bei dem Entertainer zu Gast waren.

".182.012": Stefan Raab veröffentlichte mysteriöse Posts

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Show lediglich einen Marktanteil von 6,8 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe (14 bis 59 Jahre) waren es magere 4,9 Prozent.

Damit blieb Raabs Zuschauerzahl hinter dem zeitgleich auf Kabel Eins laufenden Science-Fiction-Film „The Core – Der innere Kern“ zurück, der 6,5 Prozent Marktanteil und rund 800.000 Zuschauer erzielte.

Neue Show von Stefan Raab wird schon wieder abgesetzt

Ein klarer Quotensieger des Abends hingegen war das ZDF mit „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Die Sendung, die sich mit dem Fall dem Fall Fabian (8) beschäftigte, kam auf starke 23,3 Prozent Marktanteil und erreichte 1,01 Millionen junge Zuschauer.

