Moderator Stefan Raab ist bekannt für seine mysteriösen Hinweise, die er vor neuen Show-Ankündigungen platziert. Auch dieser Tage sind auf seinem Instagram-Profil drei Videos erschienen, die wundern lassen: Am Freitag veröffentlichte er ein schwarzes Video, in dem manche Instagram-Nutzer einen Morsecode vermuten.

Tags zuvor veröffentlichte Raab ein ebenfalls schwarzes Video, in der Tonspur war ein Rauschen und kurz vor Ende ein Lachen zu hören.

Sonst gibt es keine Beiträge auf Raabs Profil.

Was hat der Fernseh-Macher vor?

Fans spekulieren unter den Beiträgen, zu sehen sei "das schwarze Loch der guten Laune". Andere meinen, sie könnten Umrisse im Schwarz erkennen - vielleicht vom Kölner Dom? Oder war es einfach nur "wieder so ein Hosentaschenanruf"?

Allerdings hat Raab auch in der Vergangenheit schon mit vielen kleinen Hinweisen die PR für eine Show eingeläutet. Was kommt nach DGHNDMBSR? Und tatsächlich wartet man auf News vom deutschen Kult-Moderator. RTL hatte im Mai ein Ende von Stefan Raabs wöchentlicher Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" (DGHNDMBSR) in der bisherigen Form angekündigt und mitgeteilt, dass ein Neustart im Herbst geplant sei.