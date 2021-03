Starmania: Diese Kandidaten sind weiter

Die Kandidatinnen und Kandidaten aus der Röhre

Fünf Kandidatinnen und Kandidaten kamen in einem weiterhin etwas überkomplexen Auswahlverfahren in die Röhre und damit weiter:

Mert Cosmus ("All By Myself") – der Mann, der nur dank Auto und Klischeevorstellungen für einen Gangsterrapper gehalten würde, performte eine Schmuseballade.

David Mannhart ("You Raise Me Up") ist der jüngste Performer, hat aber schon als Kind Bühnenerfahrung gesammelt. Der 15-Jährige überzeugte mit Musicalstimme, wiewohl die Jury anmerkte, man werde ihn an seinen Popkünsten messen.

Corinna Koder ("Whenever, Wherever“) strotzte vor Selbstbewusstsein, performte Shakira und wurde für ihren Ehrgeiz belohnt.

Stefanie Mayer ("Rise Up") überzeugte mit Powerstimme und Understatement.

Marcel Kaiser ("Sowieso"): Der Bankkaufmann mit Drang zum Ausflippen am Weekend war Sieger der Herzen und wurde als letzter in den Kreis der Aufgerückten geholt. Er bedankte sich mit einer Art Liegestütz und hatte das Lächeln der Zuseher auf seiner Seite.