Starmania: Die Aufsteigerinnen und Aufsteiger der dritten Folge

In den "Ergebnisröhren" fanden sich in der Entscheidungsrunde dann Jonathan Dobias (23) aus Wien - er sang „Frauen regier’n die Welt“ von Roger Cicero. Der 27-jährige Künstler Michael Russ aus Tillmitsch in der Steiermark konnte mit „Isn't She Lovely“ von Stevie Wonder ebenfalls die Hürde nehmen. Deborah Posadas Saucedo aus Graz steuerte mit „El mismo sol“ von Álvaro Soler den einzigen spanischsprachigen Beitrag der Sendung bei - und kam weiter.

Selina-Maria Edbauer aus Leoben in der Steiermark (22) kam mit der Ballade „Fields of Gold“ von Sting - auch in einer Version von Eva Cassidy bekannt - ebenfalls weiter. Völlig aus der Popstarrolle fiel Adrian Haslwanter: Der 27-jährige Techniker aus Inzing in Tirol sang „Zuckerpuppe“ von Bill Ramsey und gab sich als Peter-Alexander-Verehrer zu erkennen: Für das Semifinale reichte es dennoch.