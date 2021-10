"Squid Game" bricht Netflix-Rekord von "Bridgerton"

Die südkoreanische Serie "Squid Game" ist nun die Netflix-Produktion mit den höchsten Zuschauerzahlen innerhalb des ersten Monats. Der US-Streamingriese verkündete am Mittwoch via Twitter: "'Squid Game' hat offiziell 111 Millionen Fans erreicht - und ist damit unser größter Serienstart aller Zeiten!"

"Squid Game" erreichte diese Zuschauerzahl in nur 27 Tagen seit dem Start am 17. September. Der bisherige Rekordhalter war das britische Kostümdrama "Bridgerton" gewesen, das ab Dezember 2020 in den ersten 28 Tagen von 82 Millionen Zuschauern gestreamt worden war.

Brutale Kinderspiele

In den neun Folgen von "Squid Game" regiert ein brutaler Kampf ums Überleben: Genau 456 hochverschuldete Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Doch der makabere Wettbewerb duldet keine zweite Chance: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.