Song Contest: Österreich-Beitrag wird Ende Februar gekürt

Wer Österreich beim Heim-Song-Contest 2026 vertreten wird, das wird Ende Februar feststehen: Der ORF lädt Sängerinnen, Sänger und Bands ein, sich per Email an ESC2026.casting@orf.at für eine dementsprechende Show zu bewerben. "Etwa zehn Acts werden in der Show zur Auswahl stehen", heißt es auf der Webseite des ORF. Geplant sei eine Show mit Jury- und Publikumsentscheidung.

Die Auswahl sei der erste nationale Vorentscheid über die Song-Contest-Teilnahme seit 2016. Seither wählte der ORF selbst den Act aus, darunter auch den heurigen Sieger JJ. Nun wird es eine interne Vorauswahl aus den Bewerbungen geben, die Entscheidung über das Siegerlied wird dann in der Show getroffen.