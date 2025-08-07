Song Contest: Österreich-Beitrag wird Ende Februar gekürt
Wer Österreich beim Heim-Song-Contest 2026 vertreten wird, das wird Ende Februar feststehen: Der ORF lädt Sängerinnen, Sänger und Bands ein, sich per Email an ESC2026.casting@orf.at für eine dementsprechende Show zu bewerben. "Etwa zehn Acts werden in der Show zur Auswahl stehen", heißt es auf der Webseite des ORF. Geplant sei eine Show mit Jury- und Publikumsentscheidung.
Die Auswahl sei der erste nationale Vorentscheid über die Song-Contest-Teilnahme seit 2016. Seither wählte der ORF selbst den Act aus, darunter auch den heurigen Sieger JJ. Nun wird es eine interne Vorauswahl aus den Bewerbungen geben, die Entscheidung über das Siegerlied wird dann in der Show getroffen.
Zuletzt hat bereits der KURIER berichtet, dass der Austragungsort für den kommenden Song Contest am 20. August feststehen wird. Ebenso kündigte Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz im KURIER-Interview den Vorentscheid über die Teilnehmenden erstmals an. "Es wird im ORF eine große Showreihe auflaufend auf den ESC geben. Die 70 Jahre seines Bestehens liefern da schon mal eine gute Vorlage. Das wird top prominent besetzt aus dem In- und Ausland", sagte sie.
