Song Contest: Falsches Ergebnis bekanntgegeben - und spät korrigiert

Die Jury des Eurovision Song Contests in Tel Aviv hat das Ergebnis im Nachhinein korrigiert. Schuld sei ein Zählfehler durch „menschliches Versagen“. Das teilte der internationale Ausrichter, die Europäische Rundfunkunion EBU in Genf, am Mittwochabend mit. Hintergrund war die Disqualifikation der weißrussischen Jury, die ihre vergebenen Punkte ausgeplaudert hatte.