Ludwig zu Anti-Israel-Demonstranten: "Lassen uns hier nicht wegterrorisieren"

Bei einer Veranstaltung zum Europatag am Stephansplatz in Wien hat es am Samstag eine Protestaktion gegen Israel gegeben. Pro-palästinensische Demonstranten und Demonstrantinnen übertönten dabei mit Trillerpfeifen und einem Megafon die Ansprachen von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Ludwig kritisierte die Demonstranten scharf. "Wir lassen uns hier nicht wegterrorisieren", sagte er laut einem Video von Puls24..

Die Demonstrantinnen und Demonstranten sprachen sich gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen aus und riefen "Free Palestine". Sie protestierten zudem gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) in Wien aus und bezeichneten die österreichische Regierung als mitschuldig am Genozid im Gazastreifen. "Wir sind in Europa der Toleranz verpflichtet", so der Bürgermeister. Wenn Menschen niedergepfiffen werden, "ist das nicht unser Wien". Wien werde beim Song Contest trotzdem "ein Fest des Miteinander" durchführen. Es werden "alle Sicherheitsvorkehrungen" getroffen, sodass alle Künstlerinnen und Künstler in Wien auftreten können.

Einige Polizisten rückten aus, griff aber nicht ein.