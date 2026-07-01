Song Contest: Kanada macht 2027 mit

Kanada macht 2027 beim Song Contest in Bulgarien mit. Das gab der Veranstalter EBU bekannt. Nach Australien (2015) ist das nordamerikanische Land der nächste außereuropäischer Neuzugang.

Erst vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass der kanadische Sender CBC/Radio-Canada nun vollwertiges Mitglied der Europäischen Sendervereinigung ist. Das hat die Teilnahme erleichtert.