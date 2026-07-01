Song Contest: Kanada macht 2027 mit
Kanada macht 2027 beim Song Contest in Bulgarien mit. Das gab der Veranstalter EBU bekannt. Nach Australien (2015) ist das nordamerikanische Land der nächste außereuropäischer Neuzugang.
Erst vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass der kanadische Sender CBC/Radio-Canada nun vollwertiges Mitglied der Europäischen Sendervereinigung ist. Das hat die Teilnahme erleichtert.
Diese „wird kanadischen Talenten die Möglichkeit geben, sich auf einer der geschichtsträchtigsten Musikbühnen der Welt zu präsentieren. Außerdem ermöglicht es den Fans in Kanada, den Song Contest weiterhin wie gewohnt zu verfolgen und abzustimmen – mit dem zusätzlichen Nervenkitzel, ihr eigenes Land auf der Eurovision-Bühne vertreten zu sehen“, sagt Marie-Philippe Bouchard, Präsidentin des Senders.
Der Neuzugang sei „ein weiteres Zeichen dass, obwohl er in Europa geboren wurde, der Contest weiterhin die Welt willkommen heißt“, so EBU-Chef Martin Green.
Die Teilnahme außereuropäischer Länder ist dabei durchaus auch erfolgsversprechend: Die australische Teilnehmerin Delta Goodrem hatte viel Zuspruch beim Song Contest in Wien bekommen und wurde letztendlich Dritte. Gewonnen hat „Bangaranga“ von Dara aus Bulgarien.
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