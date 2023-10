"Soko Donau": Neue Staffel beginnt mit einem Jubiläum

Wie oft sie jemanden in Handschellen abgeführt hat, kann die Schauspielerin Lilian Klebow zwar nicht sagen, aber in einer Sache ist sich die 43-Jährige sicher: Auch nach Jahren als Penny Lanz im Team der "Soko Donau" hat sie immer noch Spaß bei der Verbrecherjagd. Und das nach mehr als 15 Jahren im Einsatz.

"Es ist auch immer wieder lustig, wenn man zurückblickt, sich alte Folgen noch einmal ansieht und dabei merkt, was sich über die Jahre alles verändert hat: Die Besetzung, das Outfit der Kommissare, das Setting, meine Figur", sagte Klebow dem KURIER bei einem Setbesuch.

Am Programm stand damals die Dreharbeiten für die 250. Folge, die am Dienstag (3. Oktober), um 2015 Uhr in ORF1 zu sehen sein wird. "Privat habe ich mich diametral zu meiner Figur, zu meiner Rolle in der Serie entwickelt. Sie ist ein einsames Cowgirl, ich mittlerweile zweifache Mutter mit einem sehr gefestigtes Familienleben. Die Figur hat sich also über die Jahre immer weiter von mir persönlich entfernt, was mich aber überhaupt nicht stört", sagt Klebow, denn es falle ihr dadurch sogar einfacher, Penny Lanz zu spielen.