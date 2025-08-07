Wer steht einem bei, wenn man den Schwiegervater beim Golfen versehentlich schwer verletzt? Oder sich in die Sandwich-Verkäuferin verliebt, die ein Tattoo von Marvel-Held Deadpool zeigt? Und zwar gestochen, nachdem der Film erschienen ist. Da kann man nur auf eine echte Freundschaft zählen.

Sylvia (Rose Byrne) und Will (Seth Rogen) verbindet genau das. Sie kennen sich seit ihrer Jugend, haben sich ein paar Jahre aus den Augen verloren und dann wieder zueinander gefunden. Aber – das verspricht schon der Titel der Comedy-Serie „Platonic“, die nun in zweiter Staffel bei AppleTV+ zu sehen ist – alles ohne romantische Gefühle. Reibungslos ist ihre Beziehung dennoch nicht.