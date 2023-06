ServusTV verschwindet in Deutschland vom Fernsehschirm

Der Salzburger Privatsender ServusTV richtet sein bislang nicht erfolgreiches Engagement in Deutschland neu aus. "ServusTV setzt ab 2024 seinen Fokus in Deutschland auf die digitale Verbreitung über die Videoplattform ,ServusTV On'. Der lineare Sendebetrieb von ServusTV Deutschland läuft 2023 uneingeschränkt weiter und wird mit Jahresende eingestellt", bestätigt der Sender gegenüber dem KURIER eine entsprechende Meldung des deutschen Branchendienstes dwdl.