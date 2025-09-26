Prominente personelle Veränderung bei ServusTV im Sportbereich

David Morgenbesser, Head of Commercial beim Red Bull Media House, verlässt das Unternehmen nach sechs Jahren. Er verantwortete ab November 2019 bei Servus TV Österreich und Deutschland den Bereich Sportrechte und Content-Distribution.

Auf Anfrage bestätigte ServusTV dem KURIER heute: "David Morgenbesser verlässt das Unternehmen in bestem Einvernehmen mit Ende September."

Nachfolger

Ein Nachfolger ist bereits gefunden. Thomas Schrefler verantworte künftig den Bereich Sportrechte bei ServusTV, erklärte der Salzburger Sender. Schrefler wird bereits seit Jänner 2023 als Bereichsleiter Sportrechte (Head of Sports Rights) geführt, zuvor war er von November 2021 bis Dezember 2022 stellvertretender Leiter der Sportrechte bei ServusTV und von Juni 2020 bis Oktober 2021 war er Manager für Sportrechte. Im Red Bull Media House ist Schrefler seit September 2010.

Damit erfolgt eine weitere personelle Weichenstellung in dem Salzburger Medienhaus. Mit Ende September beendet auch Ferdinand Wegscheider seine langjährige Tätigkeit als Intendant von ServusTV (der KURIER berichtete).