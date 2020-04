Serien-Hit "Borgen" bekommt eine neue Staffel

Preisgekrönter Serienerfolg

Der DR hatte mit „Borgen“ (deutsch: Die Burg) sowohl in Dänemark als auch international einen Erfolg gelandet. Die Serie erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter einen Bafta-Award als beste internationale Fernsehserie.

Zwischen 2010 und 2013 wurden die ersten drei Staffeln in Dänemark veröffentlicht, seitdem war aber vorerst Pause gewesen.

In der Serie begleiten die Zuschauer den politischen Weg von Nyborg, die überraschend zur ersten Ministerpräsidentin Dänemark gewählt wird. Es folgen politische Intrigen und Machtspiele rund um die Burg - so bezeichnen die Dänen das Schloss Christiansborg in Kopenhagen, in dem sich neben dem dänischen Parlament und dem Obersten Gerichtshof auch der Amtssitz der Regierungschefin befindet.