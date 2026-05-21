ORF-Wahl: NEOS kritisieren ÖVP-Favoriten und starten Kampagne

"Wir fordern einen professionellen, weisungsfreien ORF, der im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher arbeitet. Wie es auch im Gesetz steht." Mit diesen Worten stellten NEOS-Klubobmann Yannick Shetty und Mediensprecherin Henrike Brandstötter am Donnerstag die neue Kampagne "Initiative ORF reformieren statt demolieren" vor, die fünf Forderungen - vom Ende politischer Einflussnahme über "Sparen im System" bis hin zur Etablierung einer neuen Unternehmenskultur - umfasst. "Der ORF steckt in der schwersten Krise der Geschichte", so Shetty. Derzeit herrsche "Parteipolitik, die auf dem Rücken der unabhängigen Journalistinnen und Journalisten" ausgetragen werde. Stattdessen brauche es dringend eine "Unternehmenspolitik der besten Köpfe". Den ORF-Stiftungsrat bezeichnete Shetty erneut als "Gremium des Grauens", dieser müsse durch einen verkleinerten, unabhängigen Aufsichtsrat ersetzt werden.

Nennung von Namen "Einschüchterung" für andere Bewerber In Hinblick auf die anstehende Wahl eines ORF-Generaldirektors oder einer -Generaldirektorin kritisieren die NEOS, dass die ÖVP noch während der laufenden Ausschreibung einen bestimmten Kandidaten (gemeint ist APA-CEO Clemens Pig, Anm.) favorisiere. Dies sei eine "klare Einschüchterung all jener, die sich noch nicht beworben haben". Von den NEOS werde es zu keinem Zeitpunkt Unterstützungserklärungen für einzelne Kandidatinnen und Kandidaten geben, die Stiftungsräte allein würden ihre Wahl treffen. Für Transparenz sorgen solle jenes öffentliche Hearing, zu dem die NEOS am 2. Juni ins Funkhaus geladen haben. Zudem begrüße man, dass es ein solches auch im ORF geben soll.