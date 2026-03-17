Nach Rücktritt: Ex-ORF-General Roland Weißmann bringt Strafanzeige ein

Der ehemalige ORF-General Roland Weißmann bringt Strafanzeige ein. Eine rechtliche Prüfung habe den "Verdacht strafrechtlich relevanten Verhaltens mehrerer involvierter Personen" ergeben, hieß es in einer Aussendung seines Anwalts. Weißmann hatte kürzlich bekanntgegeben, die Vorgänge rund um seinen Rücktritt auch selbst rechtlich prüfen zu lassen. Der Auftrag, Strafanzeige einzubringen, sei ein erstes Ergebnis dieser Prüfung.

Weißmanns Anwalt erwähnt in der Aussendung auch, dass der Ex-ORF-General auch zivilrechtliche Ansprüche geltend machen könnte. "Davon unbeschadet und unabhängig sind sämtliche weiteren Ansprüche von Mag. Weißmann zivilrechtlicher Natur", heißt es.