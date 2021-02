Rassismusvorwürfe: Moderator erntet nach Aussage über Boyband BTS Shitstorm

Er verglich die südkoreanische Boyband BTS mit dem Coronavirus und nannte die international erfolgreichen Musiker abfällig „kleine Pisser“: Gegen den Bayern 3-Moderator Matthias Matuschik hagelt es im Internet Rassismusvorwürfe. Der Radiomoderator entschuldigte sich am Freitag, ebenso wie sein Sender. Er sei sehr bestürzt über die Reaktionen, teilte Matuschik am Freitag in München mit. „Es tut mir sehr leid und ich möchte mich aufrichtig entschuldigen.“

Seine Moderation sei „komplett daneben“ gewesen. Er „verstehe und akzeptiere, dass ich viele von euch, insbesondere die asiatische Community, durch meine Worte rassistisch beleidigt haben könnte. Das war niemals meine Absicht, aber mir ist bewusst, dass am Ende zählt, wie die Worte bei den Empfängern ankommen - und nicht, wie sie gemeint waren.“