BTS: Eine Boyband als Taktgeber des Kunstbetriebs

BTS sei als Band immer für Vielfalt und Originalität gestanden, das globale Kunstprojekt solle ein Zeichen der Verbundenheit sein, eine "kollektive Erfahrung, die vielleicht der Beginn einer neuen Kommunikation zwischen Musik, Kunst und Menschen sein wird", heißt es auf der Website des Projekts etwas hochtrabend.

Mäzenatentum ist bei Großverdienern in der Liga von BTS - sie nahmen laut "Forbes" trotz eines Covid-bedingten Tourausfalls im ersten Halbjahr 2020 50 Millionen US-$ ein und waren 2019 mit 170 Millionen US-$ Toureinnahmen der bestverdiendende Live-Act nach Metallica - nichts Ungewöhnliches. Viele Popstars behalten aber den Image- und Distinktionsgewinn, der mit Kunstsammlungen einhergeht, eher für sich.

Mäzenatentum aus Korea

Bei den allesamt öffentlichen, bei freiem Eintritt zugänglichen Projekten der Reihe "Connect: BTS" waren nun aber hoch angesehene Künstler mit an Bord, die Projekte fanden in fünf Städten teils in etablierten Institutionen, teils im öffentlichen Raum statt.

Den Anfang machte der Däne Jakob Kudsk Steensen, der in der Londoner "Serpentine Gallery" ein hochauflösendes Video-Environment einer betörenden "künstlichen Natur" installierte.