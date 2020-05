Der Promi-Faktor am Kunstmarkt

König Midas aus der antiken Sage konnte es, und Madonna kann es auch: Was der Megastar angreift, beginnt unweigerlich zu glänzen.

Im Fall des Bildes „Trois femmes à la table rouge“ (Drei Frauen am roten Tisch) des französischen Künstlers Fernand Léger (1921) ist das betreffende Objekt sogar noch wertvoller als Gold: 5 bis 7 Millionen US-Dollar (rund 4–5,5 Mio. €) sollen fließen, wenn Sotheby’s das Bild aus Madonnas Privatbesitz am Dienstag in New York zugunsten ihrer „Ray of Light Foundation“ versteigert.

„Es gibt eine anhaltende Faszination mit Geschichten und Provenienzen“, erklärt Helena Newman, Chefin der Sotheby’s-Abteilung Impressionismus und Moderne für Europa, im Gespräch mit dem KURIER. Der Schätzwert des Bildes, erklärt Newman, wird vom Madonna-Faktor nicht beeinflusst. Die seltene Möglichkeit, in die Privatsammlung eines Stars blicken zu können, wird von Auktionshäusern aber dankbar genutzt: „Es wird in den kommenden zwei Wochen in New York sehr viel Kunst angeboten, bei Auktionen von Moderner und zeitgenössischer Kunst und der Frieze-Kunstmesse“, erklärt sie.

„Doch wenn Sie nächste Woche nach New York kommen und vom ,Madonna-Léger‘ sprechen, wird jeder Mensch auf der Madison Avenue, der sich für Kunst interessiert, wissen, wovon Sie sprechen. Das ist ein Erfolg.“

