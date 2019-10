ProSieben-Show "Queen of Drags" startet im November

Ab 14. November wird die neue Casting-Show "Queen of Drags" wöchentlich bei ProSieben zu sehen sein, jeweils donnerstags um 20.15 Uhr. Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst werden darin eine Drag Queen als Gewinnerin küren.

Zehn Kandidatinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ziehen für das neue Format in eine Luxus-Villa in Los Angeles. Dort inszenieren sie jede Woche zu einem anderen Motto eine Varieté-Show - in der ersten Folge ist es "The Art of Drag". Unterstützt wird die Jury aus Klum, Kaulitz und Wurst von wechselnden Star-Gästen. Zum Auftakt ist die deutsche Drag Queen Olivia Jones dabei.

Die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Das Format erntete schon im Vorfeld Kritik.