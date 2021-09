"Post Mortem" auf Netflix: Die Tochter des Bestatters hat Durst nach Blut

Auf einem Feld in der norwegischen Kleinstadt Skårnes wird die junge Live (Kathrine Thorborg Johansen) tot aufgefunden. Die örtlichen Polizisten sind unschlüssig, wie sie am besten reagieren sollen. Irgendwie kommt ihnen das ungewöhnlich vor. „Aber ich will den Gerichtsmediziner nicht belasten wegen ‚ungewöhnlich‘. Ist nicht im Budget.“