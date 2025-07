"Poker Face" 2: Die Gefahr von Kroko-Abführmittel

Eigentlich keine schlechte Gabe, stets zu wissen, ob jemand lügt. Blöd nur, wenn man dadurch in kriminelle Machenschaften verstrickt wird, aus denen man sich eigentlich lieber raushalten wollte. So geht es Charlie Cale (Natasha Lyonne), der liebenswürdig-chaotischen Protagonistin von „Poker Face“.

In der ersten Staffel bescherte ihr der Einsatz besagter Fähigkeit den Zorn eines zwielichtigen Casino-Bosses – und zwang sie zu einer abenteuerlichen Flucht quer durch die USA, auf der sie im Columbo-Stil skurrile Morde aufklärte. Nun ist Charlie zurück (Staffel 2 ist seit dieser Woche bei Sky zu sehen). Die Sache mit dem Casino-Boss hat sich zwar erledigt, dafür ist nun Mafia-Oberhaupt Beatrix Hasp hinter ihr her. Und so geht der Roadtrip weiter, auf dem Charlie diverse Gelegenheitsjobs – von der Geisterbahnmumie bis zur Filmleiche – annimmt, um über die Runden zu kommen. Dabei wird sie wieder unfreiwillig, aber mit umso größerer Leidenschaft zur Detektivin.