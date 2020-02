Peter Rapp ist wieder da: "Mein erster Auftritt war 1963"

Gibt es keine Sendung, von der Sie meinen, die hätten Sie besser auslassen sollen?

Rapp: Nein, die gibt es nicht. Wie der Bing Crosby schon gesagt hat: Er singt alles. Und dann war "White Christmas" dabei. Nein, mein Job ist moderieren, und ich war da nicht heikel.

Es kann auch nichts aus dem Archiv auftauchen, das Ihnen unangenehm wäre?

Rapp: Nein. Einmal gab es aber eine lustige Geschichte. In der Sendung "Jubel, Trubel, Heiterkeit" wurde einen Tag live vom Küniglberg gesendet. Ich hätte als nächstes den Sänger Harry Belafonte ansagen sollen, der schon im Studio bereitstand. Mein Assistent hat mir aber gesagt, ich hätte Zeit und ich ging deshalb aufs Klo. Drinnen höre ich die Regie über Lautsprecher: "Herr Rapp, bitte, Herr Rapp, bitte!" Der ist dort lange gestanden, bis ich ihn angesagt habe. Aber selbst über das habe ich mich nicht aufgeregt. Was soll ich machen?

Sie haben sich letztes Jahr zu Ihrem 75. Geburtstag als nicht nostalgisch bezeichnet.

Rapp: Damit meine ich, ich hänge nicht der Vergangenheit nach. Was nicht heißt, das ich nicht gerne Geschichten von damals erzähle. Es ist aber nicht so, dass ich in der Vergangenheit lebe. Ich lebe in der Gegenwart, das zahlt sich aus. Es gibt Leute, die tragen einen Rucksack mit immer mehr an Ärger herum, bis sie nicht mehr gehen können. So etwas habe ich nicht.

Haben Sie weitere Angebote oder winkt bald tatsächlich ein ununterbrochener Ruhestand?

Rapp: Brauche ich nicht und will ich auch nicht. Ich bin im Ruhestand. Ich mache jetzt aus reinem Vergnügen zusammen mit Johannes Hoppe für ORF 2 eine Archivsendung. Wobei ich eigentlich das Archiv bin. Ich muss nicht weiterdenken. Ich kann mir nicht den Kopf zerbrechen über das, was noch kommt. Solange mein Hund gesund ist, weiß ich, wo ich spazieren gehe.

"Als wäre es gestern gewesen" mit Peter Rapp und Johannes Hoppe läuft am Samstag, dem 22. Februar, um 22.05 Uhr auf ORF 2.