Nachwuchs bei "Peppa Wutz": Mama Wutz bekommt ein Mädchen

Der Familienzuwachs ist die erste große Veränderung in der erfolgreichen Kinderserie "Peppa Wutz", die sich auch hierzulande großer Beliebtheit erfreut (und so manche Eltern an die Grenze der Unterhaltung-Erträglichkeit bringt). Die läuft seit mehr als 20 Jahren.

Weniger entspannt zeigte sich Mama Wutz aber bei dem Gedanken, bald für drei Kinder unter fünf Jahren (die Wutz-Kids haben die Angewohnheit, nicht zu altern) verantwortlich zu sein. Dies sei "ein bisschen überwältigend", gab sie zu. Aber natürlich überwiege vor allem die Freude – und bei Peppa und Schorch die Neugierde, versicherte Mama Wutz. Sie hoffe, dass das Baby genauso gern wie dessen große Geschwister in schlammige Pfützen springen und eine Leidenschaft für Dinosaurier hegen werde.

Die Folge, in der Mama Wutz der Familie offenbaren wird, dass sie schwanger ist, wurde in Großbritannien am 30. März ausgestrahlt – also am dortigen Muttertag. Eltern weltweit wiederum dürfen sich also über eine zusätzliche Figur in der rosafarbenen Merchandise-Welt freuen.