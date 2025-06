"Pension Schöller": Heitere Stunden in Tante Annis Wohnung

Rausgekommen ist das Interview-Format „Pension Schöller“, wo bereits 70 Gäste eingecheckt haben. Gleich zu Beginn werden alle Gäste mit der selben Frage konfrontiert: „Wie bist du eigentlich zum Kabarett gekommen?“ – „Ich wollte den Podcast so niederschwellig wie möglich anlegen. Außerdem hat mich das persönlich sehr interessiert, denn Kabarettist zu sein ist einer der wenigen künstlerischen Berufe, für die man eigentlich keine Ausbildung machen kann – man kann nirgends lernen, wie man Pointen konstruiert“, sagt Schöller. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen ist auch er durch Zufall zum Kabarett gekommen. Nachdem mein Bruder Karli und ich den Hader gesehen haben und wir neben dem Studium in Wien noch etwas machen wollten, haben wir uns gedacht, wir probieren es einfach einmal mit Kabarett.“ Als „Schöller & Bacher“ konnten die beiden schnell Erfolge einfahren. Während sein Bruder sich weiterhin dem Wirtschaftsstudium widmete, nahm er ein Job-Angebot von FM4 an und lieferte in den folgenden Jahren auch Pointen für ORF-Formate wie „Echt fett“ und „Wir sind Kaiser“, wo er auch als Diener „Vormärz“ bekannt wurde. Mit seinem Podcast, den er zu einem TV-Format umgewandelt hat, kehrt er nun ins Fernsehen zurück (ORF 1/22.00).

Den Auftakt machen Manuel Rubey und Simon Schwarz. Es folgen u. a. Malarina, Thomas Stipsits und Josef Hader. In Summe sind es zehn Folgen, die in den kommenden Wochen (jeweils dienstags) ausgestrahlt werden. Bei diesen Besuchen verwickelt Schöller seine Gäste nicht nur in ein Gespräch, sondern taucht auch in deren Träumen auf. Als Kulisse dient die geerbte Wohnung von Tante Anni, die es tatsächlich gibt. Sie befindet sich in Wien-Währing. Umgesetzt hat Schöller sein Herzensprojekt mit zwei Freunden, Jakob Kubizek und Peter Sihorsch, die die Produktionsfirma „Jenseide“ betreiben. „Gemeinsam haben wir uns überlegt, wie man den Podcast ins Fernsehen bringen kann. Nun ist es nicht mehr nur ein Gespräch, sondern es gibt eine Rahmenhandlung, wechselnde Locations und zum Teil recht absurde Rubriken.“ Nur in der Wohnung wurde nichts verändert, sie befindet sich im Originalzustand. Das bedeutet: viel Retro-Charme und keine Zentralheizung. „Da wir im Winter gedreht haben, was es teilweise wirklich sehr kalt“, erinnert sich Schöller.

