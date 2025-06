Owen Wilson in "Stick": Wutanfall am Golfplatz

Auszeichnungen und Pokale stapeln sich in seiner Garage – und erinnern Pryce Cahill (Owen Wilson) an bessere Tage. Vor vielen Jahren war er ein gefeierter Golf-Star. Dann hat Pryce, auch „Stick“ genannt, mitten in einem Turnier die Nerven weggeschmissen – sein Wutanfall beendete seine Karriere und landete für die Nachwelt festgehalten auf Youtube. Nun lebt der abgehalfterte Sportler davon, untrainierten Männern überteuerte Golfschläger zu verkaufen und schwerhörige Seniorinnen zu unterrichten. Bis er eines Tages das Wunderkind Santi (Peter Dager) entdeckt.

In der Dramedy-Serie „Stick“, seit dieser Woche bei AppleTV+ abrufbar, sucht Pryce einen Ausweg aus dem Loch, in dem er festsitzt. Dort stapeln sich schmutzige Teller, nasse Schuhe und ungeöffnete Rechnungen. Das Haus, das er mit seiner Ex Amber-Linn (Judy Greer) bezogen hat, will er partout nicht aufgeben und auch sonst hat er wenig Lust auf Neues.

Das ändert sich, als Pryce den talentierten Teenager Santi am Golfplatz sieht. Wenn seine eigene Karriere schon den Bach hinuntergegangen ist, könnte er doch zumindest diesem jungen Mann zu einem erfolgreichen Lebensweg verhelfen. Und am Erfolg des 17-Jährigen auch selbst den ein oder anderen Dollar verdienen.