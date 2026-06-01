ORF-Mitarbeiter verschickten Hilfspakete an Stiftungsräte: "Unmissverständliche Erinnerung"

Die 35 ORF-Stiftungsrätinnen und -räte erhalten dieser Tage Post von der ORF-Belegschaftsinitiative #mituns. Sie bekommen ein Hilfspaket dessen Herzstück ein "eigens zusammengestelltes, übersichtlich markiertes Nachschlagewerk" ist, das mit den wichtigsten Passagen aus Gesetzen aufwartet, die maßgeblich für eine unabhängige ORF-Generaldirektorenwahl sind. Auch ein Kugelschreiber in "politisch unverfänglicher Farbe" und ein "Geistesblitz"-Tee finden sich u.a. darin.

Das Hilfspaket solle eine "freundliche, aber unmissverständliche Erinnerung" daran sein, dass politische Wünsche bei der ORF-Wahl am 11. Juni keine Rolle spielen dürften und die weisungsfreien Räte allein die fachliche Eignung der Bewerberinnen und Bewerber beurteilen sollen, hieß es in einer Aussendung. Dass die gesetzlich vorgesehene Unabhängigkeit gegenwärtig gelebt werde, bezweifeln die Hunderten ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die sich der Initiative angeschlossen haben, mit Blick auf diverse Medienberichte und Äußerungen von Politikern zur Wahl.