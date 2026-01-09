ORF-Umfrage: Österreichs Bevölkerung mehrheitlich für Song Contest
Die Österreicherinnen und Österreicher befürworten mehrheitlich die Austragung des Song Contest in Österreich: Laut einer repräsentativen Befragung im Auftrag des ORF sehen 79 Prozent der Bevölkerung das Megaevent als gute Möglichkeit, Österreich im Hinblick auf Image und Wertschöpfung in der Welt zu repräsentieren. Und gar 94 Prozent der Befragten über 16 Jahre wissen, dass der ESC heuer in Wien stattfindet. Und 73 Prozent gehen davon aus, dass der Song Contest Österreichs Bekanntheitsgrad steigern und den Tourismus befeuern kann. 60 Prozent macht der Umstand stolz auf Österreich.
Nach langen Diskussionen um die Frage, ob Israel beim Bewerb zugelassen wird, findet am kommenden Montag im Rathaus nun die Staffelübergabe von Basel an die neue Ausrichterstadt Wien sowie die Ziehung der Halbfinalplätze statt.
Ziehung am Montag
Live von ORF 1 übertragen, geht es am Montag ab 18.25 Uhr also darum, in welcher der beiden Halbfinalsendungen am 12. respektive 14. Mai in der Wiener Stadthalle jene 30 antreten, die nicht wie Gastgeber Österreich und die heuer nach Spaniens Rückzug „Big Four“ Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien einen fixen Finalplatz haben. Nach diesem Event geht es tags darauf gleich ebenso spannend weiter, wenn am 13. Jänner ab 13 Uhr die erste Tickettranche für jene zum Verkauf gestellt wird, die sich bis 18. Dezember offiziell als potenzielle Käufer registriert hatten.
