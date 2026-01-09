ORF-Umfrage: Österreichs Bevölkerung mehrheitlich für Song Contest

Die Österreicherinnen und Österreicher befürworten mehrheitlich die Austragung des Song Contest in Österreich: Laut einer repräsentativen Befragung im Auftrag des ORF sehen 79 Prozent der Bevölkerung das Megaevent als gute Möglichkeit, Österreich im Hinblick auf Image und Wertschöpfung in der Welt zu repräsentieren. Und gar 94 Prozent der Befragten über 16 Jahre wissen, dass der ESC heuer in Wien stattfindet. Und 73 Prozent gehen davon aus, dass der Song Contest Österreichs Bekanntheitsgrad steigern und den Tourismus befeuern kann. 60 Prozent macht der Umstand stolz auf Österreich.

Nach langen Diskussionen um die Frage, ob Israel beim Bewerb zugelassen wird, findet am kommenden Montag im Rathaus nun die Staffelübergabe von Basel an die neue Ausrichterstadt Wien sowie die Ziehung der Halbfinalplätze statt.